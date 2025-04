Bolsonaro deixa hospital em Natal e segue para Brasília em UTI aérea Expectativa é que o ex-presidente chegue à capital federal no início da noite; médicos vão avaliar necessidade de cirurgia Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 12/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 12/04/2025 - 18h27 ) twitter

Bolsonaro sentiu dores abdominais na sexta e foi internado Reprodução/RECORD NEWS - 12.4.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Hospital Rio Grande, em Natal (RN), na tarde deste sábado (12), onde estava internado desde essa sexta (11). Bolsonaro será transferido para Brasília (DF) em uma UTI (unidade de terapia intensiva) aérea. A expectativa é que o ex-presidente chegue à capital federal no início da noite. Ele saiu do hospital potiguar por volta das 17h30. Em Brasília, a equipe médica de Bolsonaro deve avaliar se há necessidade de intervenção cirúrgica, como informou o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), ao R7.

“90% que tenha necessidade de nova cirurgia. Mas a decisão será tomada pelos médicos em Brasília”, destacou o deputado federal. No entanto, mais cedo, os médicos do ex-presidente informaram não haver necessidade de intervenção cirúrgica de emergência.

Bolsonaro sentiu dores e distensão abdominal durante agenda no interior do Rio Grande do Norte na sexta.

“Se a volta do intestino não acontece e você passa a ter algum sinal de alerta, seria imperioso a realização de uma cirurgia como emergência. Não há necessidade de realização de cirurgia de emergência e a condição clinica dele favorece o transporte para perto da família em uma condição ótima de segurança”, destacou o médico diretor técnico do Hospital Rio Grande, Luiz Roberto Leite Fonseca.

O ex-presidente foi encaminhado de helicóptero para a capital Natal após receber os primeiros atendimentos em uma unidade hospitalar de Santa Cruz, na região Agreste potiguar.

“Qualquer nova intervenção cirúrgica é no sentido de resolver as sequelas e não de criar novas sequelas. Criar condições para que essas aderências sejam desfeitas e não se formem novamente e criar condições para que seja reconstruída a parede abdominal dele, que está bastante danificada por todas essas intervenções cirúrgicas às quais ele foi submetido ao longo desses anos”, complementou o médico de Bolsonaro, Cláudio Birolini.

Condição de saúde

Segundo o último boletim médico, divulgado no início desta tarde, o ex-presidente está lúcido e sem dores, mas segue sem previsão de alta hospitalar. Por isso, a equipe médica decidiu pela transferência para Brasília.

A equipe também destacou não ter identificado a causa do mal-estar sofrido pelo ex-presidente. A avaliação, até o momento, é de que não há necessidade de cirurgia.

O documento médico destaca evolução estável de Bolsonaro ao longo das últimas 24 horas. “Apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento”, diz trecho do comunicado.

