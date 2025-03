Bolsonaro deve se manifestar apenas depois do 2º dia de julgamento no STF Ex-presidente acompanha análise da Corte no gabinete do filho, senador Flávio Bolsonaro; posição está prevista para após a análise na Corte Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 11h44 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h36 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanha o 2º di a de julgamento que pode torná-lo réu no STF Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 25.03.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acompanha do Senado o desfecho do julgamento que pode torná-lo réu no STF (Supremo Tribunal Federal), prevê comentar a análise de ministros apenas após apresentação dos votos de ministros e conclusão da análise da Primeira Turma.

A intenção é responder ao que ficar decidido pelos ministros, em comentários a jornalistas indicado para acontecer nesta quarta-feira (26). A posição do político está prevista para ocorrer em uma das saídas do Congresso.

A decisão em acompanhar o julgamento do Senado mudou o previsto inicialmente pela equipe do ex-presidente. A previsão inicial era que Bolsonaro participasse da análise do Supremo diretamente da Corte, como fez no 1º dia, mas a troca de planos foi indicada no início da manhã.

Bolsonaro assiste o julgamento em uma sala a portas fechadas, na companhia do filho, Flávio Bolsonaro, outros senadores e apoiadores, como o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), e os senadores Magno Malta (PL-ES) e Jorge Seif (PL-SC).

Não foram feitos comentários ou comunicados após a conclusão do voto do ministro Alexandre de Moraes, que se posicionou pela condenação do ex-presidente e outros sete nomes.

Bolsonaro tem questionado a análise pela Primeira Turma, em vez de no plenário do STF. O ex-presidente afirma ser alvo de uma “perseguição política”, voltada para que ele “não concorra às eleições de 2026″.

As posições foram destacadas pelo ex-presidente após o julgamento de terça-feira. Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro teceu uma série de críticas ao STF.

- Em dezembro de 2023, com a PET 12.100 já em curso, o STF alterou seu Regimento Interno para que as ações penais originárias deixassem de ser julgadas pelo Plenário e passassem a tramitar nas Turmas.



- Agora, há apenas duas semanas do meu julgamento, o STF mudou novamente seu… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 25, 2025