Moraes retira sigilo de investigação sobre suposto esquema de espionagem na Abin Relatório aponta os nomes de pessoas envolvidas na espionagem de inimigos políticos de Bolsonaro Brasília|Do R7 18/06/2025 - 17h10 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h22 )

Documento cita nomes envolvidos no suposto esquema Rosinei Coutinho/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes retirou nesta quarta-feira (18) o sigilo do inquérito sobre um suposto esquema de espionagem operado por uma “Abin Paralela”, que teria funcionado dentro da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo de Jair Bolsonaro.

O relatório do inquérito sobre a Abin Paralela aponta os nomes que teriam participado do esquema para espionar inimigos políticos do ex-presidente.

O documento foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), que vai pedir a manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre o caso.

Segundo fontes da corporação, o ex-presidente teve envolvimento no caso e teria integrado uma organização criminosa, mas Bolsonaro não foi indiciado porque já responde pelo crime na ação penal da tentativa de golpe de Estado.

‌



Bolsonaro

Mais cedo, após o indiciamento de pessoas envolvidas no caso, Bolsonaro afirmou ser o “mais perseguido” do Brasil.

“Eu duvido quem no Brasil foi mais perseguido do que eu. Mas vale a pena. Nós temos que enfrentar os desafios, nós mexemos com o sistema. Um sistema podre, carcomido. Mostramos a vocês o que é o Brasil”, disse Bolsonaro.

