Bolsonaro não pretende comparecer a julgamento em nenhum dia, diz advogado

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Bolsonaro não irá ao julgamento presencial no STF, segundo seu advogado.

A ação penal que investiga tentativa de golpe de Estado teve início nesta terça-feira.

O ex-presidente vai acompanhar o julgamento de sua residência.

Os réus, parte de um grupo acusado, podem enfrentar penas superiores a 40 anos de prisão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Julgamento do “núcleo crucial”, que tem Bolsonaro entre os réus, começou nesta terça Tania Rego/Agência Brasil/Arquivo

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Celso Vilardi, disse que o seu cliente não pretende comparecer presencialmente ao STF (Supremo tribunal Federal) em nenhum dos dias do julgamento.

O julgamento da ação penal que apura se houve tentativa de golpe de Estado começou nesta terça (2) e terá duração de cinco dias.

De acordo com Vilardi, Bolsonaro vai acompanhar o julgamento inteiro de casa. Nesta terça, Bolsonaro chegou a aparecer em frente à residência no fim da manhã, mas não quis falar com jornalistas.

Segundo Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a possibilidade do pai ir à Corte foi cogitada, mas ele optou por não fazer o pedido junto ao Supremo. De acordo com o senador, a decisão se deu por questão de saúde e por considerar que o julgamento seria um “teatro”.

‌



“Ele queria ir, mas obviamente não dá, ele não está com saúde no momento para ficar bancando 10 horas para ver teatro de Moraes, com tudo já programado, manipulado, combinado”, disse.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro está em casa, em Brasília, na área do Jardim Botânico. Ele está acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL do Rio e Balneário Camboriú (SC), respectivamente.

‌



Os réus do grupo — conhecido como o “núcleo crucial” da trama golpista — são acusados de tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023 e respondem por crimes cujas penas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

Perguntas e Respostas

O que o advogado de Jair Bolsonaro afirmou sobre a presença do ex-presidente no julgamento?

‌



O advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, informou que seu cliente não pretende comparecer presencialmente ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Quando começou o julgamento da ação penal relacionada a Jair Bolsonaro?

O julgamento da ação penal que investiga se houve tentativa de golpe de Estado começou nesta terça-feira, dia 2, e terá duração de cinco dias.

Como Jair Bolsonaro acompanhará o julgamento?

Segundo o advogado, Bolsonaro acompanhará todo o julgamento de sua casa.

Quem são os réus envolvidos na ação penal e quais são as acusações?

Os réus, conhecidos como o “núcleo crucial” da trama golpista, são acusados de tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023, enfrentando crimes cujas penas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

