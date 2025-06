Bolsonaro faz exames em hospital de Brasília após sentir indisposição Na sexta-feira (20), ex-presidente cancelou compromissos em Goiás e voltou para casa após se sentir mal Brasília|Do R7, em Brasília 21/06/2025 - 10h15 (Atualizado em 21/06/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro sentiu indisposição e voltou para casa Lula Marques/Agência Brasil - 26.3.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez exames em um hospital particular de Brasília na manhã deste sábado (21). Na sexta-feira (20), ele passou mal durante viagem a Goiás e cancelou alguns compromissos que teria no estado.

Bolsonaro participou de alguns eventos em Goiás nos últimos dias, cumprindo agendas com apoiadores. Na noite de quinta-feira (19), durante um discurso na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, o ex-presidente reclamou que estaria se sentindo “muito mal” e que vomitava cerca de dez vezes por dia.

Na sexta, estava prevista a entrega de um diploma de honra ao mérito a Bolsonaro pelo prefeito de Anápolis (GO), Márcio Correa (PL), em uma cerimônia. O prefeito cancelou a agenda por motivos de saúde do Bolsonaro, e desejou “uma rápida recuperação”.

Em abril, Bolsonaro foi submetido a cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, quando sentiu dores e distensão abdominal. De acordo com os médicos, a operação foi necessária devido a uma obstrução intestinal. Ele ficou internado no hospital por 23 dias.

‌



Agendas em GO

Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se reuniram de forma reservada na quinta-feira, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Segundo apurou o R7, o encontro foi fechado a pedido de Bolsonaro.

O senador Wilder Morais (PL-GO) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) acompanharam o ex-presidente, mas apenas Caiado participou da conversa privada com Bolsonaro. Após a reunião, Bolsonaro discursou na Agrovem 2025, feira do agronegócio na capital goiana.

‌



Durante discurso na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, ainda na quinta, Bolsonaro afirmou ser perseguido e disse que existe uma “força oculta que o tempo todo interfere” nas candidaturas. O ex-presidente também falou contra a censura em redes sociais e pela liberdade de imprensa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp