Brasil assume comando do Mercosul com foco em destravar acordo com União Europeia Lula reforçou nesta semana que país não deixará a presidência do bloco antes de acordo ser fechado Brasília|Do R7, em Brasília 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Lula quer destravar acordo com União Europeia Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O Brasil assume nesta quinta-feira (3) a presidência rotativa do Mercosul, com a promessa de impulsionar a conclusão do acordo comercial com a União Europeia.

Um dos principais compromissos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é finalizar a negociação ainda em 2025 — meta reiterada por ele em discurso na última terça-feira (1º).

Lula lembrou que, no início de junho, durante visita de Estado à França, dialogou com o presidente Emmanuel Macron sobre o tema.

Na ocasião, sugeriu até levar uma delegação de agricultores brasileiros para conhecer os produtores europeus, com o objetivo de aproximar posições. “Pedi para ele abrir o coração para o acordo”, afirmou.

Além da retomada do pacto com a UE, o Brasil buscará reforçar a Tarifa Externa Comum entre os países do bloco, ampliar a cooperação na área de segurança e incluir o setor automotivo nos compromissos regionais.

A presidência, atualmente sob responsabilidade da Argentina, será transferida ao Brasil durante a cúpula de chefes de Estado, nesta quinta, em Buenos Aires.

Lula chegou à capital argentina na quarta-feira (2), marcando sua primeira visita oficial ao país desde a posse de Javier Milei, em dezembro de 2023.

Apesar das divergências ideológicas — Lula, líder de centro-esquerda, e Milei, ultraliberal —, caberá ao presidente argentino passar o comando do bloco ao brasileiro durante o encontro.

Outras prioridades da presidência brasileira

Durante sua gestão à frente do Mercosul, o governo Lula também pretende integrar o setor sucroalcooleiro ao regime comercial do bloco, além de promover avanços na consolidação da união aduaneira.

Está prevista ainda a discussão sobre novos códigos a serem incluídos na Letec (Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum).

Entre janeiro e maio de 2025, o intercâmbio entre os países membros somou US$ 17,5 bilhões. As exportações brasileiras representaram US$ 10,2 bilhões, enquanto as importações alcançaram US$ 7,2 bilhões, resultando em um superávit de US$ 3 bilhões.

As importações brasileiras concentram-se em veículos de carga e passageiros, trigo e centeio não moídos, além de energia elétrica.

Já as exportações para o Mercosul incluem automóveis, peças, produtos industriais diversos e minério de ferro.

De Buenos Aires ao Rio: agenda intensa

Após a cúpula na Argentina, Lula retorna ao Brasil para participar da reunião do Brics, marcada para o Rio de Janeiro.

A agenda também inclui encontros com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a fim de discutir o decreto do Executivo que previa o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Mesmo com a judicialização da medida para tentar manter a elevação da alíquota, Lula nega qualquer crise institucional.

Segundo ele, não houve ruptura na relação com o Congresso, e o diálogo continua sendo o caminho preferencial para a construção de consensos.

