Substituto do auxílio-gás será lançado ‘nas próximas semanas’, diz ministro da Casa Civil Segundo Rui Costa, programa ‘Gás para Todos’ vai contemplar 15 milhões de famílias de baixa renda Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 12h56 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo federal irá lançar o programa "Gás para Todos" nas próximas semanas.

A iniciativa substituirá o auxílio-gás atual e beneficiará cerca de 15 milhões de famílias de baixa renda.

O programa prevê a distribuição gratuita de até seis botijões de gás de 13 quilos por ano para famílias maiores.

A ação é destinada a famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Governo quer atender 15 mi famílias com gás de graça Marcello Casal jr/Agência Brasil-Arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira (19) que o governo federal lançará, “nas próximas semanas”, o programa “Gás para Todos”, substituto do atual auxílio-gás e que deve contemplar aproximadamente 15 milhões de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único de Benefícios Sociais).

O programa prevê ofertar, de graça, gás de cozinha para pessoas de baixa renda. A iniciativa será oficializada na forma de medida provisória. Havia a previsão de lançamento no início de agosto, mas o evento foi adiado pelo Ministério de Minas e Energia.

A publicação de Rui Costa, feita nas redes sociais, retoma a expectativa. Segundo o ministro, o programa representa “mais dignidade no lar, mais comida na mesa e mais justiça social”.

GÁS PARA TODOS VAI BENEFICIAR 15 MILHÕES DE FAMÍLIAS - Após garantir conta de luz zerada ou com amplo desconto para 60 milhões de brasileiros, o governo do presidente @lulaoficial se prepara para dar mais um passo histórico: nas próximas semanas será lançado o programa GÁS PARA… — Rui Costa (@costa_rui) August 19, 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem defendido a implementação do benefício. “Vamos anunciar, e tem que ser logo, porque as pessoas mais humildes deste país vão parar de pagar o gás a R$ 140. Não é possível que a Petrobras consiga tirar o botijão de 13 quilos por R$ 37, e a pessoa, na sua casa, compre a R$ 130 ou R$ 140”, disse, em 8 de agosto.

‌



O que já se sabe

O programa prevê a distribuição de até seis botijões de 13 quilos por ano para famílias com três ou mais pessoas e até quatro botijões por ano para núcleos de duas pessoas.

O benefício será restrito a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759) e inscritas no CadÚnico.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

Qual é o novo programa que substituirá o auxílio-gás?

O novo programa que substituirá o auxílio-gás é chamado de “Gás para Todos”.

‌



Quando o programa será lançado?

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o programa será lançado “nas próximas semanas”.

Quantas famílias serão beneficiadas pelo programa?

O programa deve contemplar aproximadamente 15 milhões de famílias de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único de Benefícios Sociais (CadÚnico).

O que o programa “Gás para Todos” oferecerá?

O programa prevê a oferta gratuita de gás de cozinha para pessoas de baixa renda.

Como será oficializada a implementação do programa?

A iniciativa será oficializada na forma de uma medida provisória.

Por que o lançamento do programa foi adiado?

O lançamento do programa, que estava previsto para o início de agosto, foi adiado pelo Ministério de Minas e Energia.

Qual é a expectativa do ministro Rui Costa sobre o programa?

Rui Costa afirmou que o programa representa “mais dignidade no lar, mais comida na mesa e mais justiça social”.

Qual é a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o programa?

O presidente Lula tem defendido a implementação do benefício, destacando que as pessoas mais humildes não podem pagar preços altos pelo gás.

Quantos botijões de gás serão distribuídos às famílias?

O programa prevê a distribuição de até seis botijões de 13 quilos por ano para famílias com três ou mais pessoas e até quatro botijões por ano para núcleos de duas pessoas.

Quem poderá receber o benefício do programa?

O benefício será restrito a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759) e que estejam inscritas no CadÚnico.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp