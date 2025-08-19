Substituto do auxílio-gás será lançado ‘nas próximas semanas’, diz ministro da Casa Civil
Segundo Rui Costa, programa ‘Gás para Todos’ vai contemplar 15 milhões de famílias de baixa renda
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira (19) que o governo federal lançará, “nas próximas semanas”, o programa “Gás para Todos”, substituto do atual auxílio-gás e que deve contemplar aproximadamente 15 milhões de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único de Benefícios Sociais).
O programa prevê ofertar, de graça, gás de cozinha para pessoas de baixa renda. A iniciativa será oficializada na forma de medida provisória. Havia a previsão de lançamento no início de agosto, mas o evento foi adiado pelo Ministério de Minas e Energia.
A publicação de Rui Costa, feita nas redes sociais, retoma a expectativa. Segundo o ministro, o programa representa “mais dignidade no lar, mais comida na mesa e mais justiça social”.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem defendido a implementação do benefício. “Vamos anunciar, e tem que ser logo, porque as pessoas mais humildes deste país vão parar de pagar o gás a R$ 140. Não é possível que a Petrobras consiga tirar o botijão de 13 quilos por R$ 37, e a pessoa, na sua casa, compre a R$ 130 ou R$ 140”, disse, em 8 de agosto.
O que já se sabe
O programa prevê a distribuição de até seis botijões de 13 quilos por ano para famílias com três ou mais pessoas e até quatro botijões por ano para núcleos de duas pessoas.
O benefício será restrito a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759) e inscritas no CadÚnico.
