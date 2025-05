Brasília recebe Campeonato Sulamericano de Squash com quadra de vidro à beira do lago Evento reunirá atletas de oito países na Orla da Concha Acústica de 26 a 31 de maio; competição terá entrada gratuita Brasília|Do R7, em Brasília 26/05/2025 - 13h58 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h58 ) twitter

Atletas de oito países vão estar na competição Reprodução/cbsquash - 15/08/2023

Brasília sediará o campeonato Sulamericano de Squash de 26 a 31 de maio, na Orla da Concha Acústica. O evento reunirá atletas de oito países da América Latina em uma quadra de vidro. A entrada é gratuita.

O squash é uma modalidade dinâmica jogada em quadra fechada, onde dois jogadores rebatem uma bola contra a parede frontal. Apesar de ainda pouco conhecido por muitos brasileiros, ele tem crescido em popularidade mundial.

Entre os principais nomes do torneio, destacam-se os cabeças de chave masculinos, como os brasileiros Diego Gobbi e Pedro Mometto, e Alonso Escudero, do Peru. No quadro feminino, Lujan Palácios e Fiorella Gatti, do Paraguai, lideram as apostas.

Além do Campeonato Sulamericano, a cidade também sediará a Copa Sulamericana de Squash, destinada a atletas amadores, que ocorrerá entre os dias 29 de maio e 1 de junho.

A competição é promovida pela Federação Brasiliense de Squash, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal.

