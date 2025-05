Motta defende combate ao crime organizado e promete celeridade em PEC da Segurança Presidente da Câmara reforçou pedido a deputados: ‘Não levem essa matéria ao terreno partidário e eleitoral’ Brasília|Do R7 26/05/2025 - 13h14 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h37 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a defender o avanço da PEC da Segurança Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 21.05.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta segunda-feira (26) um avanço com agilidade à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para mudanças na Segurança Pública.

Segundo Motta, o Congresso deve dar uma resposta ao crime organizado, aperfeiçoando formas de combate às facções criminosas.

“Organizações criminosas hoje controlam facções inteiras, impedido entrada de forças policiais e sujeitando os moradores a todo o tipo de abuso. O crime se organizou. Infelizmente, o Estado, não. Parlamento tem o dever de garantir que novas políticas de segurança sejam firmes contra o crime”, disse.

A defesa veio durante participação no 2° Seminário Internacional sobre Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, em São Paulo. Motta também destacou compromisso de “celeridade e vigor” ao texto e pediu para que parlamentares contribuam com a proposta, sem interferências por posições pessoais.

“De modo democrático e plural, ouvindo a todos. É natural haver diferentes perspectivas sobre um assunto tão vital como este [...] um pedido para que deputados não levem a essa matéria para o terreno partidário e eleitoral. Precisamos agir com espírito público e entregar um bom resultado à nação”, destacou.

O presidente da Câmara também defendeu a PEC como uma forma de aperfeiçoar estratégias ligadas à Segurança Pública, apesar de considerar que o texto possa passar por adequações entre parlamentares durante análise na Câmara.

“A PEC promove reestruturação profunda, que eleva o sistema único de segurança pública ao nível constitucional. Amplia o papel da união e redefine competências das polícias federais e das guardas municipais. Não há dúvida de que para vencermos o crime organizado precisamos lutar juntos, lado a lado”, defendeu.

