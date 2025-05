PM é acionada após denúncia de que homem teria ameaçado explodir bomba em ministério Suposto material explosivo estaria próximo o Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios Brasília|Do R7, em Brasília 22/05/2025 - 16h34 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h55 ) twitter

Policiais foram acionados na tarde desta quinta Reprodução/ Record TV

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada na tarde desta quinta-feira (22) por suspeita de material explosivo carregado por um homem próximo ao Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios . Próximo ao prédio, um homem teria se recusado a deixar o local onde está o suposto artefato. Com ele, estão outras três pessoas, incluindo uma mulher e duas crianças.

Segundo informações iniciais, o homem teria detonado um pacote no interior do edifício e, em seguida, saiu para a área externa acompanhado da família. Ele se recusa a deixar o local, levantando preocupações sobre possíveis riscos à segurança.

A PMDF confirmou a ativação da Operação Petardo, protocolo destinado ao manejo de artefatos explosivos. O prédio foi isolado e evacuado, além disso, uma equipe do esquadrão especializado está no local para avaliar a situação.

Até o momento, não há registro de feridos. Policiais conversam com o homem do lado de fora do ministério enquanto a área segue cercada. A investigação sobre o conteúdo do pacote e as motivações do suspeito está em andamento.

*matéria em atualização

