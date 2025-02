Homem que forjou a própria morte e ficou foragido por quatro anos é preso no DF Criminoso havia sido condenado a 16 anos de prisão por matar mulher em Taguatinga em 2017; suspeito fugia com identidade falsa Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/01/2025 - 10h38 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h58 ) twitter

Lucas foi condenado por feminicídio em 2020 Edilson Rodrigues/Agência Senado - arquivo

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na sexta-feira (17), Lucas Ribeiro Bragança, autor de um homícidio cometido em 17 de agosto de 2017, em Taguatinga. Lucas tinha forjado a própria morte e estava há quatro anos foragido. O mandado de prisão foi cumprido após diligências do Centro de Inteligência do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios).

O suspeito, em agosto de 2021, registrou uma certidão de óbito falsa no município de Coribe, na Bahia, para fugir da Justiça. Lucas assumiu uma nova identidade e passou a se chamar Felipe Lukas Damanti. Durante esse período, ele aplicou golpes de estelionato e é suspeito por lavagem de dinheiro.

Agentes de inteligência do MPDFT acompanharam o foragido por mais de três meses, verificando que ele esteve em locais como Fortaleza, cidades do interior da Bahia e Caldas Novas (GO). Lucas acabou preso no DF.

Relembre o caso

Lucas foi condenado a 16 anos de prisão, em regime inicial fechado, por empurrar uma mulher na frente de um caminhão de lixo em 2017. A justiça qualificou o crime como homicídio por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi julgado pelo Tribunal do Júri de Águas Claras, com condenação em 2020.

O crime aconteceu próximo ao viaduto Israel Pinheiro, após Lucas discutir com a vítima por um suposto furto. A mulher chegou a ser socorrida e internada no Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

- Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- PMDF - Ligue 190

- Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.