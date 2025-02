Planetário de Brasília abre inscrições para colônia de férias nesta segunda Atividades acontecem de terça a sexta-feira; para participar, basta procurar a bilheteria do local Brasília|Do R7, em Brasília 20/01/2025 - 10h01 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h59 ) twitter

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas na bilheteria do Planetário Divulgação/Secti-DF -

O Planetário de Brasília abriu inscrições nesta segunda-feira (20) para a 10ª edição da Colônia de Férias. Os interessados devem procurar a bilheteria do espaço com certidão de nascimento da criança e doar um agasalho ou alimento não perecível. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas das 8h às 18h, ou até se esgotarem as vagas.

A colônia de férias será realizada entre terça-feira (21) e sexta-feira (24), das 8h30 às 12h. Nos dois primeiros dias, as atividades serão voltadas à faixa etária de 6 a 8 anos. Já na quinta e na sexta, será a vez do público de 9 a 12 anos. Ao todo, serão oferecidas 24 vagas para cada dia de atividade.

Além de conhecer as exposições permanentes e acompanhar as exibições da cúpula, os participantes terão a oportunidade de aprender astronomia por meio de oficinas, gincana e jogos pedagógicos. Para participar, é necessário levar duas garrafas pets de litros iguais.

Colônia de férias

Data: dias 21 e 22 mês (crianças de 6 a 8 anos) e 23 e 24 (crianças de 9 a 12 anos)

dias 21 e 22 mês (crianças de 6 a 8 anos) e 23 e 24 (crianças de 9 a 12 anos) Horário: das 8h30 às 12h

das 8h30 às 12h Local: Planetário de Brasília (Eixo Monumental – ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães)

Planetário de Brasília (Eixo Monumental – ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães) Inscrições gratuitas: na bilheteria, com certidão de nascimento da criança.