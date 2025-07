Leilão do Ministério da Justiça inclui Lamborghini, aeronave, diamantes e ouro Somente avião está avaliado em R$ 35 milhões; valores arrecadados vão para fundo antidrogas e penitenciário Brasília|Do R7 08/07/2025 - 08h46 (Atualizado em 08/07/2025 - 08h49 ) twitter

Itens foram apreendidos em operações e flagrantes realizados pela PF Divulgação/Sampaio Leilões/Arquivo

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) promove, durante o mês de julho, uma série de leilões de bens apreendidos em operações policiais. Entre os itens disponíveis estão uma aeronave, uma Lamborghini, 37 lotes de diamantes, mais de 3 kg de ouro puro e gado.

Os pregões são organizados por leiloeiros credenciados pela pasta. Os valores arrecadados serão destinados ao Funad (Fundo Nacional Antidrogas) e ao Funpen (Fundo Penitenciário Nacional).

Os itens foram apreendidos em operações e flagrantes realizados pela corporação em diversas regiões do país. Os interessados devem acessar os sites específicos de cada leilão e ficar atentos às regras de participação.

Avião

A aeronave BEM-505 foi apreendida durante a Operação Terra Fértil, deflagrada pela Polícia Federal em 2024, em sete estados. A ação desarticulou uma organização criminosa envolvida com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

‌



A aeronave, avaliada em mais de R$ 37 milhões, já está recebendo lances Reprodução/Leilões Market - 8.7.2025

Avaliado em mais de R$ 37 milhões, o avião já está recebendo lances. O leilão será encerrado no dia 16 de julho, às 11h, e os recursos arrecadados serão destinados ao Funad.

Avião foi foi apreendido em ação que desarticulou organização que atuava no tráfico internacional de drogas Reprodução/Leilões Market - 8.7.2025

ACESSE AQUI O SITE OFICIAL DO LEILÃO

‌



Diamantes

Dois leilões simultâneos estão em andamento. No primeiro, os diamantes foram apreendidos em uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Ibama, que combateu a extração ilegal de diamantes, ouro e madeira em terras indígenas. Os lances já estão abertos, e o encerramento está previsto para 21 de julho, às 9h. Os valores serão destinados ao Funpen.

ACESSE AQUI O SITE OFICIAL DO LEILÃO

‌



O segundo leilão reúne 12 lotes da pedra preciosa e ocorrerá em 24 de julho, às 9h, com arrecadação também destinada ao Funpen.

ACESSE AQUI O SITE OFICIAL DO LEILÃO

Lamborghini

A Lamborghini foi apreendida na Operação Falsas Promessas, conduzida pela Polícia Civil da Bahia.

Carro foi apreendido em operação que desarticulou uma organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro Divulgação/Sampaio Leilões - 8.7.2025

A investigação desarticulou uma quadrilha especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro, que usava redes sociais para promover sorteios.

A operação resultou na prisão de influenciadores, empresários e policiais militares, além do bloqueio de R$ 680 milhões.

O valor inicial dos lances é de R$ 3,050 milhões. O leilão ocorre em 22 de julho, às 10h Divulgação/Sampaio Leilões - 8.7.2025

O valor inicial dos lances é de R$ 3,050 milhões. O leilão será realizado em 22 de julho, às 10h, com arrecadação voltada ao Funpen.

ACESSE AQUI O SITE OFICIAL DO LEILÃO

Ouro

Serão leiloados 3.256,75658 gramas de ouro puro, apreendidos no Aeroporto Internacional de Brasília por falta de autorização legal para comercialização.

O lance inicial será calculado com base no valor do metal na data de abertura do leilão, marcado para 22 de julho, às 10h. Os valores arrecadados irão para o Funpen.

ACESSE AQUI O SITE OFICIAL DO LEILÃO

