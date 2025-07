Câmara aprova projeto que endurece pena para condenados por crimes hediondos Proposta aumenta tempo mínimo para progressão de regime; presos terão que cumprir 80% da pena dentro da cadeia Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 19h51 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h43 ) twitter

O deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) foi o relator do projeto Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 2/07/2025

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (1°), um projeto de lei que estabelece em 80% o cumprimento mínimo da pena para que condenados por homicídio possam progredir para o regime semiaberto. O texto alcança crimes hediondos ou comparados.

De autoria do deputado federal deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o texto foi relato pelo deputado federal Alberto Fraga (PL-DF). A proposta agora segue para análise do Senado.

Atualmente, a lei prevê que as penas privativas de liberdade serão executadas de forma progressiva, com a eventual transferência para regime menos rigoroso mediante determinação do juiz.

Desse modo, a lei atual estabelece o cumprimento mínimo entre 16% e 70% a depender do caso.

No caso dos crimes hediondos, atualmente, a lei estabelece o cumprimento de, no mínimo, 40% em regime fechado, ou seja, na prisão, antes da progressão para o regime semiaberto.

Inicialmente, a proposta só alcançava os crimes cometidos contra autoridades e agentes de segurança pública, mas o parecer foi modificado.

“Estamos dizendo que a progressão valerá para todo mundo. Qual a diferença da vida de um cidadão comum para um delegado? Nenhuma”, afirmou o relator.

Entre os crimes hediondos, estão:

Homicídio qualificado;

Latrocínio;

Extorsão mediante sequestro;

Estupro;

Epidemia com resultado morte;

Falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais;

Genocídio;

Tráfico de drogas;

Tortura;

Terrorismo

