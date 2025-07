Senado aprova incentivo fiscal para exportações de micro e pequenas empresas Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta segue para a sanção presidencial Brasília|Do R7 02/07/2025 - 18h32 (Atualizado em 02/07/2025 - 18h32 ) twitter

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi o relator da proposta Andressa Anholete/Agência Senado - 2/07/2025

O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (2), o programa “Acredita Exportação”, que concede incentivos tributários para aumentar as exportações por micro e pequenas empresas.

Relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), o texto agora segue para a sanção presidencial, pois já obteve o aval da Câmara dos Deputados.

De autoria do governo federal, a proposta estabelece que as micro e pequenas empresas que usam o Simples Nacional poderão receber de volta ou compensar parte dos tributos pagos na cadeia de produção de mercadorias exportadas.

A medida alcança o PIS o e Cofins sobre os insumos usados para fabricar produtos vendidos ao exterior nos anos de 2025 e 2026.

‌



O Poder Executivo argumenta que a medida vai promover justiça fiscal e aumentar a competitividade dessas empresas no mercado internacional.

O texto também estende o prazo de regularização fiscal de empresas do Simples que tenham sido notificadas por problemas com dívidas ou cadastros.

‌



Atualmente, o prazo é de 30 dias, mas o projeto amplia para 90 dias, oferecendo mais tempo para que as empresas se mantenham ativas nesse regime.

