Câmara inicia semana com aumento de pena para incêndios e porte de armas de uso irrestrito Sessões de votação estão previstas para acontecer entre terça-feira (18) e quinta-feira (20) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara terá votações entre terça e quinta desta semana Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 12/02/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou para esta semana um conjunto de projetos de consenso entre os líderes partidários da Casa. As sessões de votação estão previstas para acontecer entre terça-feira (18) e quinta-feira (20).

Na lista elencada, consta um projeto que aumenta a pena do crime de posse ou porte de arma de uso restrito ou proibido quando a arma possuir alto potencial destrutivo. O relator da proposta é o deputado Max Lemos (PDT-RJ), que não apresentou um parecer até a publicação desta reportagem.

O aumento penas para incêndios ambientais criminosos também consta na agenda de votações. De autoria do deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), o texto também prevê a qualificação de circunstância grave aos crimes que dificultem a plena prestação de serviços públicos e em concurso de pessoas.

O texto ainda estabelece que quem fizer uso irregular do fogo em terras públicas ficará proibido de fechar contratos com o poder público ou receber recursos públicos. A proposta ainda pode ser apensada a um projeto da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), que também endurece as penas para os crimes de incêndios ambientais. Contudo, até o momento, não foi feita a designação de um relator, apesar de o texto já ter urgência aprovada em plenário.

‌



Outra proposta escolhida para ser votada é uma que transforma em crime a manipulação digital de imagens por uso de inteligência artificial. A proposição ainda agrava a pena em casos de crimes contra mulheres e candidaturas em período eleitoral. A proposta é relatada pela deputada Yandra Moura (União-SE).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira a pauta completa da próxima semana na Câmara:

PL 3875/2024: Prevê a possibilidade de emprego de recursos públicos em serviços de drenagem e manejo de águas urbanas em condições emergenciais;

Prevê a possibilidade de emprego de recursos públicos em serviços de drenagem e manejo de águas urbanas em condições emergenciais; PLP 223/2023: Prorroga o prazo para o recolhimento de impostos para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em situação de decretação de estado de calamidade pública estadual ou distrital

Prorroga o prazo para o recolhimento de impostos para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em situação de decretação de estado de calamidade pública estadual ou distrital PL 1538/2024: Concede isenção do pagamento de tarifa de energia elétrica e de água em situações que estados e municípios decretarem estado de calamidade pública ou em situações decorrentes de desastres naturais;

Concede isenção do pagamento de tarifa de energia elétrica e de água em situações que estados e municípios decretarem estado de calamidade pública ou em situações decorrentes de desastres naturais; PL 3147/2024: Criação, Programa de Apoio Psicológico para Famílias de Crianças com Transtorno do Espectro Autista, âmbito, Sistema Único de Saúde (SUS), diretrizes;

Criação, Programa de Apoio Psicológico para Famílias de Crianças com Transtorno do Espectro Autista, âmbito, Sistema Único de Saúde (SUS), diretrizes; PL 3821/2024: Tipifica o crime de manipulação digital de imagens por inteligência artificial, e agravar a pena em casos de crimes contra mulheres e candidaturas em período eleitoral, e dá outras providências;

Tipifica o crime de manipulação digital de imagens por inteligência artificial, e agravar a pena em casos de crimes contra mulheres e candidaturas em período eleitoral, e dá outras providências; PL 2583/2020: Concede incentivos à indústria brasileira de equipamentos, insumos e materiais médico-hospitalares;

Concede incentivos à indústria brasileira de equipamentos, insumos e materiais médico-hospitalares; PL 3809/2024: Institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, para instituir a prioridade no atendimento e na marcação de consultas, exames e tratamentos;

Institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, para instituir a prioridade no atendimento e na marcação de consultas, exames e tratamentos; PRC 92/2023: Institui, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren;

Institui, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren; PL 4549/2023: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e dá outras providências;

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e dá outras providências; PL 3648/2004: Dispõe sobre a identificação civil nacional do portador de necessidades especiais. Ementa: Institui o Documento Nacional de Identidade da Pessoa com Deficiência (DNI-Pessoa com Deficiência) e dá outras providências;

Dispõe sobre a identificação civil nacional do portador de necessidades especiais. Ementa: Institui o Documento Nacional de Identidade da Pessoa com Deficiência (DNI-Pessoa com Deficiência) e dá outras providências; PL 234/2024: Inclui o veículo de uso pessoal no rol de bens impenhoráveis;

Inclui o veículo de uso pessoal no rol de bens impenhoráveis; PL 3339/2024: Caracteriza circunstância agravante a prática de infrações que dificultem a plena prestação de serviços públicos e em concurso de pessoas; aumentar penas para crimes de incêndio em floresta e de poluição de qualquer natureza; e proibir aquele que fizer uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares de contratar com o Poder Público ou receber recursos públicos;

Caracteriza circunstância agravante a prática de infrações que dificultem a plena prestação de serviços públicos e em concurso de pessoas; aumentar penas para crimes de incêndio em floresta e de poluição de qualquer natureza; e proibir aquele que fizer uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares de contratar com o Poder Público ou receber recursos públicos; PL 4538/2021: Desobriga o advogado de pagar custas em execução de honorários;

Desobriga o advogado de pagar custas em execução de honorários; PL 4381/2023: Regulamenta sobre procedimentos a serem adotados pelas delegacias de polícia e demais órgãos responsáveis para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violências;

Regulamenta sobre procedimentos a serem adotados pelas delegacias de polícia e demais órgãos responsáveis para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violências; PL 4175/2023: Aumenta a representatividade dos estados no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais;

Aumenta a representatividade dos estados no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais; PL 1658/2024: Remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências, para instituir a doação informada em vida;

Remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências, para instituir a doação informada em vida; PL 5352/2023: Aumenta a pena em crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido que possuam alto potencial destrutivo;

Aumenta a pena em crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido que possuam alto potencial destrutivo; PL 6969/2013: Institui a PNCMar (Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro);

Institui a PNCMar (Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro); PL 6020/2023: Estabelece que a aproximação voluntária do agressor, mesmo que ocorra com o consentimento expresso da vítima, configura crime de descumprimento de medida protetiva.