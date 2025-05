Câmara Legislativa do DF adiciona Corrida do Servidor no calendário anual de eventos Corrida vai ocorrer sempre no último domingo de outubro em comemoração ao Dia do Servidor Brasília|Do R7 13/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h20 ) twitter

Primeira Corrida do Servidor ocorreu em 2024 Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 27.10.2024

Os deputados da CLDF (Câmara Legislativa do DF) aprovaram nesta terça-feira (13) o projeto de lei que cria a Corrida do Servidor. O evento vai ocorrer todos os anos no último domingo de outubro — mesmo mês em que o Dia do Servidor é comemorado (28/10).

Segundo o texto, o objetivo do projeto é promover a saúde, o bem-estar e a confraternização de servidores, além de fomentar a prática de atividades físicas e fortalecer a integração e valorização dos profissionais. A corrida será dividida em caminhada de 3km e corrida de 5km e de 10km.

O PL foi de autoria conjunta de seis deputados distritais: Martins Machado (Republicanos), Ricardo Vale (PT), Wellington Luiz (MDB), Rogério Morro da Cruz (PRD), Pepa (PP) e João Cardoso (Avante).

O evento vai ficar sob responsabilidade da SEEL (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer), que está autorizada a fazer parcerias com outros órgãos públicos, entidades privadas e organizações ão governamentais. Apesar do nome, a corrida não é restrita a servidores.

No ano passado, o GDF promoveu a primeira Corrida do Servidor, que teve adesão de quase 3 mil pessoas.

