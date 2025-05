Vídeo: mulher morre atropelada por motociclista não habilitado em Águas Lindas de Goiás Condutor da moto, de 21 anos, estava a caminho do trabalho quando atropelou a vítima; ele foi preso Brasília|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 12h22 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher de 55 anos morreu ao ser atingida por um motociclista, de 21 anos, quando atravessava uma rua em Águas Lindas de Goiás. O homem não tem habilitação e, por isso, foi preso. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (13), no Setor Quedas do Descoberto.

Segundo familiares da vítima, a mulher estava a caminho do trabalho quando foi atingida. O motociclista também se dirigia ao trabalho e, no momento da colisão, chegou a cair da moto.

Mulher foi atingida por motociclista não habilitado e morreu no local Reprodução / RECORD

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher tenta atravessar a rua e é atingida pelo motociclista. Ele tentou desviar, mas acabou colidindo com ela. A pedestre não resistiu e morreu no local do acidente.

O óbito foi confirmado por paramédicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atenderam a vítima e tentaram reanimá-la, sem sucesso.

‌



A PMGO (Polícia Militar do Estado de Goiás) também compareceu ao local para preservar a cena do acidente até a chegada da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal).

Ao R7, a PMGO confirmou que o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que ele estava a caminho do trabalho. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Águas Lindas de Goiás para prestar depoimento.

‌



Segundo a Polícia Civil, ele segue preso sem direito a fiança pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor sem CNH e homicídio culposo na direção de veículo automotor em faixa de pedestre ou calçada, conforme os artigos 302 do Código Penal, e está à disposição da Justiça.

A família da vítima foi identificada e chamada ao IML para fazer o reconhecimento do corpo e tomar as medidas cabíveis.

‌



*Com apuração de Maurílio Nogueira, da RECORD

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp