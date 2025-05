Câmara Legislativa do DF aprova lei que regula edificações para controle urbanístico Projeto de lei complementar aprovado modifica a lei vigente, atualizada pela última vez em 2022 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h34 ) twitter

LUOS é complementar ao PDOT, que deve ser votado este ano Reprodução/TV Brasil - Arquivo

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) aprovou nesta terça-feira (27) a LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo), que regula o uso de edificações para o controle urbanístico. A votação terminou com 19 deputados distritais favoráveis e dois contrários ao texto, que foi enviado pelo GDF (Governo do DF) à Casa em março deste ano.

O PLC (Projeto de Lei Complementar) aprovado modifica a lei vigente, atualizada pela última vez em 2022. A Seduh (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) explica que o objetivo principal da lei é “estabelecer a transição da base normativa de uso e ocupação do solo atual – composta de inúmeras normas, fragmentadas e sem uniformidade – para uma base normativa única e padronizada em termos de tipos de uso e parâmetros de ocupação”.

Segundo o GDF, o texto busca “corrigir as inconsistências” da lei atual, por meio de sugestões feitas por secretarias, administrações e técnicos. O PLC também fez a “compatibilização dos projetos de urbanismo” aprovados pelo Poder Executivo desde a aprovação da lei em 2022.

Os deputados que foram contrários ao projeto foram Gabriel Magno (PT) e Chico Vigilante (PT). Para eles, faltou debate durante a produção do texto, que pode gerar “impactos irreversíveis para o DF”. “Governo erra no método, na falta de transparência e na falta de diálogo”, completam.

LUOS e PDOT

A LUOS é um instrumento complementar do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial), que é o instrumento básico mais importante sobre política territorial do DF. Ele é responsável, basicamente, por regular a localização dos assentamentos e das atividades econômicas e sociais permitidas em cada local.

O plano vigente do PDOT é de 2009, com alterações feitas em 2012, 2019 e 2021. Uma revisão é necessária a cada 10 anos e foi iniciada em 2019, mas foi suspensa por causa da pandemia de Covid-19.

Atualmente, uma nova versão do PDOT está sendo preparada pela Seduh, com uma última audiência pública marcada para 28 de junho. A pasta afirma que após a audiência e a conclusão dos trabalhos da Câmara Técnica, a minuta do projeto será analisada pelo Conplan (Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF), e depois segue para a análise da CLDF.

