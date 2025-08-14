Câmara Legislativa do DF recebe pedido de cassação de mandato do distrital Donizet Deputado afirma que não é réu em nenhum processo e pedido foi feito baseado em matérias jornalísticas de ‘credibilidade duvidosa’ Brasília|Do R7 14/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CLDF recebeu um pedido de cassação do deputado Daniel Donizet por má conduta, embasado em denúncias de entidades civis.

O deputado não é réu em nenhum processo e alegou que as acusações têm origem em matérias de "credibilidade duvidosa".

Uma das denúncias envolve uma confusão com a Polícia Militar por suposto estado de embriaguez e tentativa de abuso de poder.

As entidades solicitaram a instauração de um processo ético-disciplinar, que será analisado pela Mesa Diretora da Câmara. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pedido de cassação será analisado pela Mesa Diretora Carolina Curi/Agência CLDF - Arquivo

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) recebeu um pedido de cassação do mandato do deputado distrital Daniel Donizet (MDB) de entidades civis por má conduta. O Instituto de Fiscalização e Controle e o Observatório Social de Brasília apresentaram duas denúncias para embasar o pedido . Por meio de nota, a defesa do deputado afirma que ele não é réu em nenhum processo e que o pedido constrói uma “narrativa de condenação e execração públicas”. Leia a íntegra ao final.

Uma das justificativas apresentadas pelas entidades é sobre o episódio que o deputado se envolveu em uma confusão ao ser abordado pela Polícia Militar, na região administrativa de Riacho Fundo I. Segundo a PM, ele fazia movimentos “anormais” com o carro e aparentava dirigir sob efeito de álcool, mas se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele também teria tentado usar a posição como distrital para sair da situação.

Depois do caso, o deputado apresentou um pedido de afastamento do mandato por 60 dias para cuidar da saúde mental.

A segunda denúncia apresentada foi sobre o episódio em que ele chegou a ser denunciado pelo MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) por crime contra a dignidade sexual.

‌



Na ocasião, a defesa de Donizet disse que a denúncia trata de acusações “antigas, mentirosas e integrantes de uma ofensiva grandiosa, motivada por interesses políticos, para tentar desmoralizar o parlamentar perante a opinião pública”.

O documento também pontua que Donizet já foi investigado por um possível esquema de “rachadinha” no gabinete dele.

‌



No pedido protocolado nesta terça-feira (13), as entidades pedem a instauração de um processo ético-disciplinar para analisar as condutas apontadas. A cassação deve ser analisada pela Mesa Diretora da Casa.

Íntegra da defesa

O gabinete do deputado Daniel Donizet esclarece que o parlamentar não é réu em nenhum processo citado e que todas as alegações elencadas no pedido de cassação protocolado hoje na Câmara Legislativa, com base exclusivamente em matérias divulgadas por blogs de credibilidade duvidosa, carecem de comprovação e, mais uma vez, estão sendo utilizadas para construir uma narrativa de condenação e execração públicas, sem que lhe seja concedido o mínimo direito de defesa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp