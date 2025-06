Daniel Donizet pede afastamento da Câmara Legislativa por 60 dias Deputado pediu licença médica; na semana passada, ele se envolveu em confusão com PMs por supostamente dirigir bêbado Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 18h44 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h00 ) twitter

Deputado distrital Daniel Donizet pede licença da Câmara Divulgação/Arquivo

O deputado distrital Daniel Donizet (MDB-DF) apresentou um pedido de afastamento do mandato na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) nesta segunda-feira (30). O parlamentar ficará de licença médica por 60 dias para cuidar da saúde mental.

Em nota, a equipe do deputado disse que a pausa é temporária, mas necessária.

“O parlamentar reconhece que a pressão emocional dos últimos meses se tornou insustentável, exigindo atenção imediata. Cuidar da saúde é um passo fundamental — não só para seu bem-estar pessoal, mas também para seguir servindo com integridade a população do DF”, diz o texto.

De acordo com a CLDF, até o fim da tarde, o pedido de licença ainda não havia sido recebido pela Mesa Diretora.

De acordo com Donizet, ele não responde a nenhum processo judicial. Na semana passada, o parlamentar se envolveu em uma confusão ao ser abordado pela Polícia Militar, na região administrativa de Riacho Fundo I.

Segundo a PM, ele fazia movimentos “anormais” com o carro e aparentava dirigir sob efeito de álcool, mas se negou a fazer o teste do bafômetro.

A recusa ao teste é considerada uma infração gravíssima e está sujeita a multa e suspensão da carteira de habilitação por 12 meses.

Processo interno

Também nesta segunda, o MDB-DF decidiu abrir um processo ético-disciplinar contra Donizet. De acordo com o partido, a Comissão da Executiva Estadual decidiu pela análise, por unanimidade, após solicitação do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Depois da apuração, o parlamentar pode ser punido, inclusive com expulsão.

A Câmara Legislativa também informou que a Procuradoria Especial da Mulher protocolou um pedido de suspensão de 90 dias do mandato do deputado.

A solicitação foi encaminhada pela Mesa Diretora para análise preliminar da Procuradoria-Geral da Casa, que emitirá um parecer sobre o assunto.

