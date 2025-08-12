Câmara quer aprovar propostas contra ‘adultização’ em um prazo de 30 dias Deputados fizeram acordo para analisar série de projetos para garantir segurança digital de crianças e adolescentes Brasília|Do R7 12/08/2025 - 13h11 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara quer pautar propostas para garantir segurança de crianças e adolescentes na internet Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

Líderes de partidos da Câmara decidiram, nesta terça-feira (12), priorizar a votação de propostas que garantam a segurança digital de crianças e adolescentes. A ideia é analisar uma série de projetos que combatam a chamada “adultização”.

O tema responde a denúncias de exposição indevida de menores de idade na produção e alcance de conteúdos para redes sociais.

Essa análise deverá ser mais acelerada, para analisar as propostas em um prazo de 30 dias. A data inicial para contagem do período ainda será definida oficialmente pelo comando da Câmara.

Segundo o relato de políticos, a intenção é ter um espaço para tratar o assunto no próprio plenário da Câmara, para permitir participação de qualquer parlamentar, nos moldes de uma “comissão geral”. Uma primeira audiência deve ocorrer próxima quarta-feira (20).

‌



Como regra, a modalidade de pauta prevê que a condução dessas discussões seja feita pelo presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Câmara tem 32 projetos

Representantes de partidos também decidiram que haverá um grupo de trabalho para analisar projetos ligados à segurança digital de menores de idade. Ao menos 32 propostas ligadas ao tema estão na Câmara.

‌



Como destaque, deputados apostam em um projeto que já foi aprovado pelo Senado e tem como intenção proteger crianças e adolescentes em plataformas.

Esse núcleo de trabalho também deverá incluir uma proposta anunciada nesta manhã pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O conteúdo da proposta do Planalto ainda não foi indicado a parlamentares governistas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp