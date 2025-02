Candangão BRB 2025 começa neste sábado; RECORD transmite ao vivo Ceilândia x Real Brasília Cinco jogos da primeira fase acontecem neste fim de semana; torneio segue até 29 de março, data em que será conhecido o campeão Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 18/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 02h00 ) twitter

Três jogos acontecem neste sábado Andre Borges/Agência Brasília - Arquivo

Os jogos da 50ª edição do Campeonato de Futebol do Distrito Federal, o Candangão BRB 2025 , começam neste fim de semana, com três partidas no sábado (18) e duas no domingo (19). A RECORD vai transmitir a disputa entre Ceilândia e Real Brasília ao vivo, a partir das 15h30 deste sábado.

O torcedor também pode acompanhar o jogo pelo R7.com . (Confira os jogos da primeira rodada ao fim da matéria).

O campeonato segue até 29 de março, com uma pausa prevista durante o carnaval. Dez times vão disputar os R$ 2 milhões que serão distribuídos entre os quatro primeiros colocados.

Nesta edição, os 10 clubes se enfrentam na primeira fase, em jogos únicos. Na segunda fase, o regulamento prevê semifinais em ida e volta e final única em um estádio neutro, que será definido pela Federação de Futebol do DF. Os dois últimos colocados caem para a segunda divisão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Partidas em casa

Os cinco melhores colocados na temporada passada — Ceilândia (campeão), Capital, Gama, Brasiliense e Paranoá — jogam cinco partidas em casa. Os demais — Real Brasília, Samambaia, Ceilandense e os recém-promovidos Sobradinho e Legião — farão quatro jogos como mandantes.

Prepare-se para a estreia do Candangão BRB 2025! Acompanhe Ceilândia x Real Brasília, a partir de 15h30, na tela da RECORD! Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus .

Veja os jogos da 1ª rodada:

Jogo: Paranoá x Legião Futebol Clube

Horário: 15h, no sábado (18)

Local: estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê)





Jogo: Ceilândia x Real Brasília

Horário: 16h, no sábado (18), com transmissão da RECORD

Local: estádio Maria de Lourdes Abadia





Jogo: Gama x Sobradinho

Horário: 19h30, no sábado (18)

Local: Bezerrão





Jogo: Capital x Ceilandense

Horário: 15h30, no domingo (19)

Local: estádio JK Paranoá





Jogo: Brasiliense x Samambaia

Horário: 16h, no domingo (19)

Local: Serejão