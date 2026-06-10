‘Carteira de Identidade Nacional’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Folha Vitória

“Carteira de Identidade Nacional” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10). O novo formato do documento brasileiro, conhecido popularmente como “novo RG”, está substituindo gradualmente o modelo antigo de identificação no Brasil. A principal mudança é a unificação do registro: o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) passa a ser o único número de identificação válido em todo o território nacional.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h36 desta quarta (10). Confira: