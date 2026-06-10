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‘Carteira de Identidade Nacional’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Brasília|Do R7

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Folha Vitória

“Carteira de Identidade Nacional” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10). O novo formato do documento brasileiro, conhecido popularmente como “novo RG”, está substituindo gradualmente o modelo antigo de identificação no Brasil. A principal mudança é a unificação do registro: o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) passa a ser o único número de identificação válido em todo o território nacional.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h36 desta quarta (10). Confira:

CIN Reprodução/Trends

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