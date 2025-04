Polícia investiga morte de mulher a facadas no Distrito Federal Principal suspeito é companheiro da vítima que compareceu à delegacia com o advogado e foi liberado Brasília|Do R7 21/04/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/04/2025 - 12h41 ) twitter

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de uma mulher de 46 anos esfaqueada no último sábado (19) na capital do país, por volta das 11h. Segundo informações da corporação, o caso aconteceu em uma residência no Setor Habitacional Sol Nascente. A vítima foi encontrada no quintal de sua casa, com uma perfuração na perna e grande quantidade de sangue no interior da casa. Na avaliação da polícia, a mulher teria tentado fugir depois de ser atingida, mas morreu próxima à porta da frente da residência.

O caso é investigado pela Deam II (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher). O principal suspeito é o companheiro da mulher, que compareceu espontaneamente à 19ª Delegacia de Polícia (Setor P Norte) acompanhado de um advogado.

Em nota, a polícia explicou que devido a apresentação voluntária, não foi possível realizar a prisão em flagrante do suspeito. A Deam tenta conseguir na justiça a prisão preventiva do investigado, mas aguarda análise judicial.

A polícia ainda pretende ouvir outras testemunhas e aguarda a conclusão da perícia feita no local.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

ou (61) 98626-1197 (WhatsApp) Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

PMDF - Ligue 190

Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.

