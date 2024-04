Assaltantes são presos por roubar grupo e atirar na perna de um deles No momento da prisão, polícia também apreendeu a pistola usada no crime e várias munições

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assaltantes são presos após roubar grupo e atirar na perna de um deles em Valparaíso. Dois suspeitos descem do carro anunciando assalto e ameaçam os quatro jovens. As vítimas estavam caminhando pela rua e tiveram objetos pessoais roubados. Depois de pegar os objetos e voltar para o carro, um dos envolvidos atira na perna de um dos jovens. No momento da prisão, polícia também apreendeu a pistola usada no crime e várias munições.