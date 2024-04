Dia de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista é celebrado nesta terça TEA é um distúrbio do neuro desenvolvimento e afeta a comunicação da pessoa e a maneira como ela se relaciona

Nesta terça-feira (2) é celebrado o Dia de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Uma pesquisadora fez pesquisa com quem tem autismo, as famílias e profissionais que lidam com o transtorno. O TEA é um distúrbio do neuro desenvolvimento e afeta a comunicação da pessoa, a maneira como ela se relaciona com os outros e mexe ainda com o comportamento, quando comparado com quem não tem o transtorno.