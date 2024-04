Homem é preso por porte ilegal de arma após denúncia de violência doméstica

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Policiais são chamados para ocorrência de violência doméstica e apreendem arma de fogo. O caso aconteceu em Samambaia e no momento da busca na residência, militares encontraram uma pistola de nove milímetros. As 12 munições que estavam escondidos em uma maleta no quarto do casal também foram apreendidas. O casal foi encaminhado para a delegacia e policiais constataram que o suspeito, de 45 anos, já tem passagens por homicídio e roubo.