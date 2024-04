PM de folga conta como prendeu suspeito de tentativa de homicídio

Alto contraste

Um policial militar de Goiás prendeu um suspeito de tentativa de homicídio em Águas Claras, no Distrito Federal. Em entrevista, o sargento Diego Britto contou que estava voltando do serviço para casa quando flagrou o homem com uma tesoura e faca atacando quem passava. Ele estava sob influência de drogas e chegou a ferir um rapaz.