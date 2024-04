Polícia realiza operação contra fraudes de cartões-alimentação de empresas Foram bloqueadas as contas dos investigados com cerca de R$ 400 mil, além da apreensão de grande quantia de dinheiro em espécie

A Polícia Civil investiga fraudes em cartões corporativos de vale-alimentação de empresas. Segundo as investigações, os suspeitos teriam faturado milhares de reais desviando os valores dos cartões. Foram bloqueadas as contas dos investigados com cerca de R$ 400 mil, além da apreensão de grande quantia de dinheiro em espécie na residência dos investigados, inúmeros cartões corporativos de funcionários já desligados das empresas, e diversas anotações contendo as senhas de ativação de cartões.

O grupo investigado era comandado por uma mulher que trabalhava como chefe do setor de recursos humanos da empresa. A fraude era realizada no momento em que as empresas demitiam os funcionários, porém a mulher não dava baixa nos cartões corporativos. Os cartões eram repassados e os outros investigados revendiam os créditos dos cartões no mercado negro.