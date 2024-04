Prédio no Setor de Rádio e TV Sul é isolado após princípio de incêndio A origem do problema seria o quadro de energia do edifício, que fica na parte do subsolo

Um prédio comercial no Setor de Rádio e TV Sul precisou ser esvaziado após um princípio de incêndio. A origem do problema seria o quadro de energia do edifício, que fica na parte do subsolo. O Corpo de Bombeiros informou que teve de retirar os trabalhadores por medida de segurança. No local, teve bastante fumaça, especialmente vinda do subsolo, onde ficam as fontes de energia.

Apesar do susto, não houve feridos, mas quatro pessoas chegaram a ficar presas em um elevador. Após uma breve ligação da energia no prédio, elas conseguiram sair. No edifício, além de outras empresas, funciona a sede do SBT local. A emissora de televisão teve de interromper a programação na capital federal devido ao incidente.