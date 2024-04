Ricardo Lewandowski fala sobre resolução do caso Marielle Franco A investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes chegou ao STF

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fez um pronunciamento sobre o caso Marielle Franco e disse que o assassinato da vereadora está perto de ser esclarecido. A investigação sobre a morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal) devido ao suposto envolvimento de autoridade com foro privilegiado. A relatoria do processo foi distribuída por sorteio ao ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma, por se tratar de uma ação criminal.