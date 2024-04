Trio de mulheres furta celular de idosa em verdurão de Planaltina

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Câmeras de segurança flagraram momento em que mulheres furtam o celular de idosa em Planaltina. A vítima estava em um verdurão ao lado do marido e não percebeu o momento do crime. Ela informou que só percebeu a presença de duas mulheres se aproximando dela antes de perder o celular, e disse que não tinha visto uma terceira suspeita. O filho da idosa, o sargento Luciano, da Polícia Militar, se revoltou com o caso e criticou a audácia das suspeitas.