Trio é preso após roubar entregador de mercadorias de aplicativo Eles foram abordados e militares encontraram um revólver calibre 32, com cinco munições dentro do veículo furtado

Três homens foram presos suspeitos de roubarem o veículo de um entregador de mercadorias no Recanto das Emas. Depois de um tempo, policiais localizaram o carro roubado e o que estava dando apoio para o crime e o trio suspeito no Setor de Chácaras Monjolo. Eles foram abordados e militares encontraram um revólver calibre 32, com cinco munições. As mercadorias roubadas foram recuperadas.