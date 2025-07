Código Eleitoral em debate no Senado deve incluir regras para uso de IA em campanhas Proposta deve proibir o uso da simulação de voz em vídeos eleitorais; texto pode ser analisado na CCJ nesta quarta-feira Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 07/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h50 ) twitter

Novo Código Eleitoral deve incluir regras para uso da IA Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

O Novo Código Eleitoral, que está na pauta da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) Senado de quarta-feira (9), deve incorporar mais restrições para o uso da IA (Inteligência Artificial) em campanhas políticas.

A inclusão dessas regras ainda está em negociação, mas deve ser incluída em nova versão do texto que será publicado até amanhã, conforme apurou o R7.

Uma das mudanças previstas deve incluir a proibição do uso de vozes simuladas com o uso da IA.

A ideia é impedir que áudios e vídeos sejam criados com distorção de falas de candidatos ou figuras conhecidas. A restrição deve alcançar mesmo pessoas que já morreram.

Essa proposta foi apresentada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que defende apuração por abuso de poder político ou econômico e até inelegibilidade como punição para candidatos que utilizarem o recurso.

“A vedação independe de haver ou não intenção de enganar o eleitor, bastando a veiculação do conteúdo em ambiente de propaganda eleitoral, partidária ou institucional”, diz trecho da proposta apresentada pelo líder.

A sugestão ainda pode passar por mudanças, mas o uso das vozes deve ser proibido dada como certa para ser incluída no projeto.

Outra regra, que já havia sido apresentada pelo relator, senador Marcelo Castro (MDB-PI), é a obrigatoriedade de que peças feitas por inteligência artificial deixem claro como foram produzidas. Uma das possibilidades é a aplicação de uma marca d’água em vídeos.

Cortes de vídeos

Em versão anterior, o relatório incluiu a proibição para “campeonatos de cortes de vídeos”. A prática é voltada a terceirizar a criação de conteúdos e ganhou popularidade durante a campanha de Pablo Marçal (PRTB) para a Prefeitura de São Paulo, em 2024.

O então candidato fez promessa de pagamentos a seguidores que disseminassem conteúdos em redes sociais, criando essa modalidade de disputa por cortes. A ação fez com que Marçal fosse condenado na Justiça por uso indevido dos meios de comunicação.

Outros destaques

Um dos destaques da proposta é que o período de inelegibilidade de um candidato não pode ultrapassar oito anos, que são contados a partir da data de condenação.

Na prática, esse ajuste pode reduzir o tempo em que um candidato fica impedido de concorrer. A Lei da Ficha Limpa prevê que a contagem do afastamento passa a valer a partir do cumprimento da pena.

O Código também prevê cotas de 20% para candidatura de mulheres em cargos no Legislativo — alcançando a Câmara e o Senado, além de disputas municipais.

A última versão também reduziu a quarentena para a candidatura de militares e policiais, de quatro para dois anos. Atualmente, não há um período necessário para o afastamento de militares.

