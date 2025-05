Surtos por gripe aviária na América quase dobram em um ano Países das Américas tiveram 406 surtos em animais desde o início de 2025, contra 255 no mesmo intervalo de 2024 Brasília|Do R7 17/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 02h00 ) twitter

Brasil decretou emergência zoossanitária em cidade do Rio Grande do Sul Divulgação/Emater-DF/Arquivo

A quantidade de surtos de influenza aviária (H5N1) em animais em países da América quase dobrou nos primeiros meses de 2025 em relação ao início de 2024. Entre 1º de janeiro e 16 de maio deste ano, a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) contabilizou 406 casos, um aumento de 58% em relação ao mesmo período de 2024 (255)

Os dados são referentes a casos em aves selvagens e domésticas e mamíferos selvagens e domésticos. Os casos de 2025 foram registrados em sete países: Argentina (1), Brasil (1), Canadá (27), México (2), Panamá (1), Peru (14) e Estados Unidos (360).

No ano passado, apesar de o número de surtos ter sido inferior, mais países tinham sido afetados pela doença: Argentina (1), Brasil (14), Canadá (23), Equador (1), Ilhas Malvinas (1), México (3), Peru (34) e Estados Unidos (178).

Segundo a Opas, quatro humanos foram infectados com o vírus da influenza aviária desde janeiro deste ano, e houve uma morte, no México. No mesmo intervalo de 2024, a doença atingiu três pessoas, mas não deixou mortos.

Em todo o ano passado, a influenza aviária deixou 68 pessoas doentes e fez uma vítima, nos Estados Unidos.

Caso em granja comercial no Brasil

Nessa sexta-feira (16), o governo brasileiro decretou estado de emergência zoossanitária na cidade de Montenegro (RS), que registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial do país.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, ao menos 3.934 investigações por suspeita de síndrome respiratória e nervosa das aves estão em andamento no país.

Apesar dos números, a Organização Mundial de Saúde avalia que o risco à saúde pública global por gripe aviária é baixo.

O risco de infecção para pessoas expostas no ambiente de trabalho é de baixo a moderado, dependendo das medidas de proteção que estão sendo usadas e se há muitos casos da doença na região.

Gripe aviária no Brasil

O decreto de estado de emergência zoossanitária em Montenegro vale por 60 dias. Segundo a portaria, o estado de emergência abrange a área de 10 km “ao redor do estabelecimento de aves comerciais onde foi detectada a ocorrência da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade”.

As aves restantes do local foram mortas, segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária reforçou que esse é o primeiro caso detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil.

Com o caso, China, Argentina e União Europeia suspenderam as compras de carnes brasileiras. Países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas vão deixar de comprar produtos apenas do Rio Grande do Sul.

“Reafirmando o compromisso de transparência e de responsabilidade com a qualidade e sanidade dos produtos exportados pelo Brasil, as restrições de exportação seguirão fielmente aos acordos sanitários realizados com nossos parceiros comerciais”, explicou o governo federal.

Contágio e tratamento

A influenza aviária é uma doença infecciosa que pode infectar aves e mamíferos, incluindo humanos. Sempre que os vírus da influenza aviária circulam entre aves, existe o risco de ocorrência esporádica de casos humanos pela exposição a aves infectadas ou ambientes contaminados.

O risco de casos em humanos ocorre toda vez que o vírus da influenza aviária circula entre aves. De acordo com o Ministério da Saúde, o controle da doença em animais é uma medida essencial para reduzir o risco ao ser humano e ao ambiente.

Até o momento, dentro do que foi observado no mundo, o vírus da influenza aviária não infecta humanos com facilidade e, quando ocorre, geralmente a transmissão de pessoa a pessoa não é sustentada.

A infecção se dá pelo contato direto ou pelo contato com superfícies contaminadas por ave infectada e depois tocando seus próprios olhos, boca ou nariz. As pessoas raramente contraem a influenza aviária, mas quando isso ocorre, geralmente é devido ao contato direto desprotegido (sem uso de equipamentos de proteção individual como luvas, roupas de proteção, máscaras, respiradores ou proteção dos olhos) com aves infectadas.

Em caso de infecção, a pessoa pode sentir um quadro de infecção respiratória leve até a progressão rápida para desconforto respiratório, pneumonia grave e óbito. Os sintomas iniciais incluem febre alta (maior ou igual a 38 °C) e tosse seguida de dispneia ou desconforto respiratório. Dor de garganta ou coriza, são menos comuns.

Outros sintomas como diarreia, vômito, dor abdominal, sangramento do nariz ou gengivas, encefalite e dor no peito também foram relatados no curso clínico de alguns pacientes. As complicações da infecção incluem pneumonia grave, insuficiência respiratória, falência de múltiplos órgãos, choque séptico e infecções bacterianas e fúngicas secundárias.

