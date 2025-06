Com presença de Hugo Motta, PRD e Solidariedade anunciam federação partidária Aliança entre partidos adotou tom contra polarização e mira eleições de 2026 Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h43 ) twitter

PRD e Solidariedade anunciaram federação partidária nesta quarta-feira (25) R7 - 25.06.2025

O PRD e o Solidariedade anunciaram uma federação partidária nesta quarta-feira (25). A aliança entre legendas contou com um evento na Câmara dos Deputados, que contou com a participação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A aproximação entre as duas legendas mira o calendário eleitoral de 2026, e adotou um tom contra a polarização, conforme indicou o ex-senador pelo DF Reguffe, que se filiou ao Solidariedade.

“Não se discute um projeto de desenvolvimento nacional com visão de longo prazo”, disse. “Será uma força para oferecer ao Brasil uma alternativa, do que precisa ser construído”, complementou, ao citar a aliança.

Tanto o PRD quanto o Solidariedade reúnem cinco deputados federais cada. O líder do PRD na Câmara, Fred Costa (MG). “Essa guerra instalada entre extremos tem como maior prejudicado a sociedade e, sobretudo, os mais necessitados”, afirmou. “Nós estamos banalizando a nossa política com brigas”, emendou.

Federação Partidária

A federação partidária permite a união de dois ou mais partidos que estejam registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A modalidade é autorizada desde 2022, para legendas com abrangência nacional.

A união pode vir a ser desfeita, mas os partidos precisam permanecer em um mesmo bloco por ao menos quatro anos.

As federações partidárias devem possuir um estatuto próprio, com regras sobre fidelidade partidária e sanções a parlamentares que não cumprirem orientações.

