Com presenças de Motta e Alcolumbre, federação União Progressista é lançada em Brasília O bloco vai ter co-presidência do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Antonio Rueda até dezembro deste ano Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h25 )

Com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, foi lançada, nesta terça-feira (29), a federação União Progressista. O bloco vai ter co-presidência do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Antonio Rueda até dezembro deste ano. Em 2026, eles devem realizar nova eleição.

A União Progressista vai reunir 109 deputados federais, 14 senadores, cerca de 6 governadores, cerca de 1.400 prefeitos e 12 mil vereadores em todo o Brasil. Conforme o grupo, a ideia da federação, que dura quatro anos, é fortalecer a representação política, ampliar a presença institucional nos estados e municípios e construir um projeto nacional consistente para os próximos anos.

Em manifesto lido, Nogueira e Rueda afirmaram que a federação “será uma bússola no centro da política, guiando e impulsionando o Brasil para o rumo certo”.

Eles cobraram responsabilidade fiscal e social, equilíbrio das contas públicas e uma “revisita” na estrutura dos Poderes da República.

‌



‘Maturidade política’

Motta classificou a federação como uma ação de “maturidade política”. Já Alcolumbre ressaltou que a junção é a “maior aliança partidária feita nos últimos 20 anos da política brasileira”.

Entre as autoridades que estiveram presentes no evento, estavam:

Governador do RJ, Claudio Castro (PL);

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto;

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

Senador Carlos Portinho (PL-RJ);

ACM Neto;

Deputado federal Juscelino Filho (União-MA), ex-ministro das Comunicações;

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União);

Ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL);

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB);

Governador do Amazonas, Wilson Lima (União);

Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União);

Governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União);

Antonio Denarium, governador de Roraima (União);

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União);

Ministro do Esporte, Andre Fufuca;

Ministro do Turismo, Celso Sabino.

