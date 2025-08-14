Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro após prisão domiciliar Ex-presidente está detido em casa desde 4 de agosto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 18h07 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h07 ) twitter

Ex-presidente está detido em casa após descumprir medidas cautelares Carlos Moura/Agência Senado - 17/07/2025

A CREDEN (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na quarta-feira (14).

De autoria do deputado federal Evair de Mello (PP-ES), o requerimento homenageia Bolsonaro, mas repudia as medidas cautelares impostas ao ex-mandatário, a exemplo da prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica.

Para o deputado, as medidas impostas por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes “afrontam princípios constitucionais como presunção de inocência, a liberdade de expressão e os direitos individuais”.

O deputado alegou ainda que as decisões do magistrado comprometem o Brasil com relação aos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos.

“Vivemos dias sombrios. Dias em que o poder, não satisfeito em julgar, passou a acusar e punir antes mesmo de qualquer condenação. O mesmo poder que deveria velar pelas liberdades agora as sufoca, vestindo-se de legalidade para ocultar os traços de perseguição escancarada”, destacou.

Prisão domiciliar

O ex-presidente é réu em um processo sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Contudo, a determinação da prisão ocorreu em um inquérito sobre obstrução de Justiça, no qual o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos de Bolsonaro, é o principal alvo.

Eduardo é investigado por articular sanções dos EUA contra o Brasil e ministros do STF para prejudicar o andamento do processo do golpe. Bolsonaro estaria financiando o filho e endossando a ação do parlamentar por meio de publicações nas redes sociais.

Antes de ser preso, Bolsonaro usava tornozeleira eletrônica, precisava cumprir toque de recolher e estava proibido de usar as redes sociais.

Contudo, em 3 de agosto, em manifestações ao redor do Brasil contra o STF e pelo impeachment de Moraes, o ex-presidente apareceu por meio de telefonemas, feitos por aliados, e falou com apoiadores.

Por isso, Moraes determinou a prisão domiciliar. Na decisão, o ministro cita que Bolsonaro usou redes sociais de aliados, de seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

O ministro classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

