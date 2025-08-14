Ladrão de abelhas: polícia investiga furto de mais de 25 colmeias em Brasília Meliponário no Parque da Cidade foi invadido durante a noite Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 17h43 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diversas espécies de abelhas usadas para pesquisa foram furtadas Arquivo pessoal

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um furto de colmeias no meliponário mantido pelo Instituto Abelha Nativa, localizado no Parque da Cidade, em Brasília. O caso foi registrado nas noites de terça (12) e quinta-feira (13).

De acordo com o registro da ocorrência, foram levadas 27 colmeias de diferentes espécies. Ao todo, 13 colmeias da abelha Mandaguari, 12 de Jataí e duas da abelha Uruçu-Amarela foram furtadas.

Segundo o proprietário do espaço, Luiz Lustosa, o meliponário também é mantido para pesquisa e conservação ambiental de abelhas nativa.

A suspeita é que um grupo tenha sido autor do crime, pela quantidade de colmeias levadas.

‌



A investigação será conduzida pela 1ªDP.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp