Ladrão de abelhas: polícia investiga furto de mais de 25 colmeias em Brasília
Meliponário no Parque da Cidade foi invadido durante a noite
A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um furto de colmeias no meliponário mantido pelo Instituto Abelha Nativa, localizado no Parque da Cidade, em Brasília. O caso foi registrado nas noites de terça (12) e quinta-feira (13).
De acordo com o registro da ocorrência, foram levadas 27 colmeias de diferentes espécies. Ao todo, 13 colmeias da abelha Mandaguari, 12 de Jataí e duas da abelha Uruçu-Amarela foram furtadas.
Segundo o proprietário do espaço, Luiz Lustosa, o meliponário também é mantido para pesquisa e conservação ambiental de abelhas nativa.
A suspeita é que um grupo tenha sido autor do crime, pela quantidade de colmeias levadas.
A investigação será conduzida pela 1ªDP.
