Mesmo sem anistia e fim do foro, Congresso não deve ser alvo de sanções dos EUA por enquanto Aliados de Eduardo Bolsonaro avaliam ser melhor dar tempo ao Congresso para analisar medidas defendidas pela oposição R7 Planalto|Rute Moraes, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 17h30 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h29 )

Congresso brasileiro não deve sofrer sanções dos EUA no momento.

Discussões sobre anistia e fim do foro privilegiado estão paralisadas na Câmera.

Deputados da oposição pressionam por votação dessas pautas após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Aliados de Eduardo Bolsonaro acreditam que o processo legislativo ainda requer tempo e atenção dos EUA.

Publicamente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem sinalizado que Alcolumbre e Motta podem ser sancionados como Moraes Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 04/06/2025

Apesar de o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), não ter pautado para esta semana no plenário a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do fim do foro privilegiado e não ter retomado as conversas sobre a anistia aos presos pelos atos extremistas do 8 de Janeiro, o Congresso não deve ser alvo de sanções dos EUA por enquanto.

É o que avalia o entorno do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que lidera o diálogo nos EUA em prol de sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes e contra o que considera censura e o que chama de fim da liberdade de expressão no Brasil.

Na semana passada, deputados e senadores de oposição ocuparam os plenários da Câmara e do Senado após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eles pediam a retomada do diálogo sobre a anistia, a votação do fim do foro e o impeachment de Moraes. No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), já deixou claro que não pautará o impeachment de Moraes nem se tiver o apoio dos demais 80 senadores.

Contudo, na Câmara, a oposição diz ter conseguido acordo com lideranças partidárias em prol da anistia e do fim do foro. Esse último projeto, inclusive, seria votado nesta semana. Mas a PEC não entrou na pauta da Casa.

Apesar disso, na avaliação de aliados de Eduardo, o processo legislativo “exige um pouco mais tempo”. Contudo, eles indicam que os EUA continuarão observando os movimentos do parlamento brasileiro.

Dessa forma, até o momento, não há previsão de sanções contra Motta, Alcolumbre ou a algum parlamentar que resista à pauta da oposição.

Publicamente, Eduardo tem indicado que Motta e Alcolumbre podem ser alvos dos EUA assim como Moraes. Nas últimas semanas, o ministro entrou na lista dos sancionados pelo país com a aplicação da Lei Magnitsky.

A medida é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano, além da proibição de entrada no país, e é usada contra acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

