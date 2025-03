Comissão da Câmara pode convocar Lewandowski por fala sobre polícia prender mal Deputado quer que ministro explique declaração de que a ‘polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 16h33 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h38 ) twitter

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 04/12/2024

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), disse, nesta sexta-feira (21), que vai pautar na terça-feira (25) um requerimento de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Até a publicação desta reportagem, contudo, a pauta do colegiado ainda não foi divulgada.

“Já foi apresentado o requerimento de convocação e está na pauta da Comissão de Segurança do dia 25″, contou Bilynskyj ao R7. O documento é de autoria do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) e pede que o ministro explique a declaração de que “a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”.

“Os detidos são soltos quando a Justiça não vê necessidade de manter as prisões após a audiência de custódia, e não porque as prisões foram malfeitas ou ilegais. Só é possível falar em prisão mal realizada quando se detecta alguma ilegalidade, e certamente essa não é a realidade diuturna das audiências de custódia realizadas no Brasil”, argumentou Sanderson.

A fala de Lewandowski aconteceu durante uma palestra, em Brasília, sobre o impacto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, na quarta-feira (19). No dia seguinte, a pasta publicou uma nota justificando a declaração. Eles alegaram que manifestação ocorreu “em um contexto da falta de integração das informações das polícias e as audiências de custódia”.

Hoje, em evento do ministério na Paraíba, o ministro disse que o Brasil tem “uma polícia altamente eficiente e preparada” e que a fala inicial foi tirada de contexto.