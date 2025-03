Lewandowski diz que fala sobre policiais foi tirada de contexto e elogia polícia brasileira Chefe da pasta disse que o Judiciário é obrigado a soltar detentos que tiveram suas prisões conduzidas de forma errada pela polícia Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 15h59 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h12 ) twitter

Fala do ministro gerou repercussão Tomaz Silva/Agência Brasil

Após a repercussão da fala sobre a forma que a polícia lida com as prisões, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que sua expressão foi “pinçada fora do contexto” e que a polícia brasileira é “altamente eficiente e preparada”. Na quarta-feira (19), o chefe da pasta disse que o Judiciário é obrigado a soltar detentos que tiveram suas prisões conduzidas de forma errada pela polícia.

“É um jargão que foi adotado pela população, que a polícia prende, e o Judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte: a polícia prende mal, e o Judiciário é obrigado a soltar”, disse na ocasião.

Ao se justificar, Lewandowski comentou, ainda, que as polícias devem ser melhor remuneradas e equipadas para que possam prender “melhor” e evitar correções do judiciário sobre prisões que foram feitas fora dos padrões estabelecidos pela lei.

“Eu estava defendendo a PEC, a troca de informações, e quero ressaltar agora, publicamente, que nós temos uma polícia brasileira altamente eficiente e preparada. Disse naquela ocasião, e a minha expressão foi pinçada fora do contexto, que as polícias devem ser melhor remuneradas, melhor equipadas, precisam ser melhor informadas para que possam prender melhor e para que não haja esse fenômeno do judiciário, de eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitas de acordo com a lei”, explicou.

Após a polêmica, o Ministério da Justiça divulgou uma nota para explicar a declaração e disse que “a manifestação ocorreu em um contexto da falta de integração das informações das polícias e as audiências de custódia”.

“Nesse cenário, ele falou que, hoje, há uma dificuldade de troca de informações entre as forças de segurança do país e o Poder Judiciário, o que se pretende solucionar a partir da PEC da Segurança Pública — cujo um dos objetivos é o de padronizar e uniformizar os dados produzidos pelas autoridades policiais em todo o Brasil, qualificando as ações de segurança pública”, diz a nota.

Lewandowski fala que polícia deve ser mais técnica

Durante a abertura da reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em Brasília, o ministro sugeriu nesta a necessidade de um aumento no número de prisões preventivas pelo sistema judiciário e afirmou que as audiências de custódia precisam de um “acerto”. Para ele, apesar do avanço no poder judiciário , é preciso aprimorar o Código de Processo Penal.

Lewandowski afirmou, ainda, que para manter qualquer suspeito preso é necessário que a polícia elabore melhor documentos com provas, e segundo ele, de forma mais técnica ( leia mais aqui ).