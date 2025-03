Comissão de Infraestrutura aprova pedido para alterar operação de cargas em aeroporto de Joinville Pedido apresentado pelo senador Espiridião Amin aponta aumento do custo de importação no aeroporto em até 624% Brasília|Do R7 18/03/2025 - 12h36 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h37 ) twitter

Os senadores Espiridião Amin e Marcos Rogério, na Comissão de Infraestrutura Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (18), um pedido apresentado pelo senador Espiridião Amin (PP-SC) para que senadores recebam mais informações em audiência pública ligadas ao transporte de cargas no aeroporto de Joinville, em Santa Catarina.

A solicitação será indicada em uma audiência pública, com representante da Secretaria Nacional de Aviação Civil e da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). A intenção é colher informações sobre mudanças jurídicas ligadas a tarifas de armazenagem e remoção, que passaram a ser cobradas na chegada de cargas importadas para exportação que passem pelo aeroporto.

O político afirmou que o movimento elevou custos de importação em 624% - com custo operacional superior a 3450%. E que há restrição no acesso do transporte de cargas para o município em trajetos de outros aeroportos, como o de Viracopos, em Campinas, e o de Guarulhos, em São Paulo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Amin considerou, durante a defesa do pedido, que há um “absurdo” ligado ao aeroporto da cidade.

‌



“Joinville é uma cidade industrializada, é o nosso grande polo metal, mecânico, siderúrgico, metalúrgico. E o terminal de cargas para importação e exportação sofreu o seguinte ataque em outubro do ano passado. Unilateralmente, os administradores de Guarulhos e Viracopos aplicaram algo que constaria do contrato de concessão de 2011, olha bem, 14 anos depois contrariando a resolução do antigo DAC de 2001″, afirmou o senador.

A data da realização da audiência ainda será agendada.