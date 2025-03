Congresso aprova resolução de emendas e valida acordo firmado com STF Proposta atende determinações da Corte, que precisavam ser validadas por parlamentares Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 15h04 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h13 ) twitter

Votação veio após questionamentos à versão aprovada pelos parlamentares Roque de Sá/Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou, nesta quinta-feira (13), a resolução necessária para liberar as emendas parlamentares definidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). As mudanças visam dar mais transparência e rastreabilidade às emendas, seguindo os termos negociados junto à Corte.

A votação veio após uma sessão de questionamentos à versão final aprovada pelos parlamentares. Algumas mudanças também foram adotadas junto ao texto, como a prorrogação do funcionamento da CMO (Comissão Mista de Orçamento) até a conclusão do Orçamento de 2025.

Deputados fizeram a primeira avaliação ligada ao texto e aprovaram a proposta com 361 votos favoráveis e 33 contrários. A votação do Senado, que precisou ser feita duas vezes - por um problema no sistema eletrônico do Congresso - também terminou aprovada, com placar de 64 votos a favor e 3 contra.

O projeto formaliza as mudanças ligadas ao direcionamento das emendas, trazendo modelos para cada tipo de envio de recurso e a centralização das informações. Mas a análise ligada à proposta foi questionada e criticada por parlamentares durante a votação.

Deputados, principalmente do PSOL e Novo, argumentaram que a versão final ainda contava com brechas que podem dificultar a transparência de valores e que o texto poderia beneficiar indicações de líderes, sem deixar claro o atendimento aos parlamentares.

As indicações foram levantadas em dois pontos: o que define os direcionamentos ligados a emendas de bancada e para emendas de comissão. Ambas são enviadas de forma coletiva. Parlamentares defendiam a apresentação detalhada dos nomes de deputados e senadores que indicaram os recursos, mas a resolução ainda seguiu aberta nos dois pontos.

A avaliação que direcionou a aprovação, no entanto, foi a de que detalhada poderia “descaracterizar” a forma de funcionamento das emendas, tanto de estados quanto de comissões.

“O modelo individual é para emenda individual. O de bancada, é de bancada. O que precisa agora é da assinatura de todo mundo”, destacou o relator do substitutivo ao texto, Eduardo Gomes (PL-SE). “É um modelo de ata assinada por todo mundo. Está no texto”, emendou.

O ponto foi rebatido por uma das opositoras ao modelo proposto, deputada Adriana Ventura (Novo-SP). À reportagem, ela destacou que haveria a necessidade de deixar clara a autoria individual de cada recurso, mesmo em casos de direcionamento coletivo.

“Em uma emenda de bancada, se tem R$ 10 milhões em uma emenda de bancada e 10 parlamentares, se um tem R$ 200 mil e o outro tem R$ 500 mil, a gente precisa saber. Se um tem R$ 5 mil e o outro não tem nada, a gente precisa saber. Então, precisa individualizar”, defende.

Questionado pelo R7 a respeito de uma possível reação negativa do STF à forma do texto aprovada pelo Congresso, Gomes afirmou haver possibilidade, mas sustenta que o texto aprovado pelo Congresso atenderia a todos os requisitos.

A resolução ainda coloca as emendas passando pela CMO (Comissão Mista de Orçamento), como forma de organização de valores. Nos bastidores, ainda há dúvida em como será o funcionamento do sistema para organizar as informações ligadas às emendas. Um modelo padronizado não foi indicado no texto.

O texto ainda estabelece os números de emendas disponíveis para comissões. Serão até seis para apoiar projetos previstos no Orçamento (as chamadas emendas de apropriação) e duas de remanejamento (voltadas ao aumento ou à inclusão de valores). As indicações também passarão pela CMO (Comissão Mista de Orçamento).

Polêmicas ligadas ao texto

Uma minuta da resolução que circulou entre líderes parlamentnares um dia antes da votação foi alvo de críticas de organizações ligadas à Transparência. Em um primeiro momento, o texto propunha a criação de um “Secretário Especial de Orçamento Público”, que centralizaria informações e acabaria diminuindo a fiscalização de recursos.

Entidades como Transparência Brasil, Transparência Internacional e Associação Contas Abertas, apontaram que o trecho “reverte avanços institucionais já consolidados e contraria decisões recentes do Supremo Tribunal Federal”.

As manifestações acabaram deixando de fora a criação do posto de secretário de Orçamento antes mesmo do início da votação. Outros trechos na versão aprovada ainda são alvo de questionamentos entre parlamentares.