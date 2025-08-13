Comissão do Senado autoriza Damares a verificar condições de prisão de Bolsonaro Ex-presidente está em prisão domiciliar há mais de uma semana Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h12 ) twitter

A visita, contudo, ainda precisa do aval do ministro do STF Alexandre de Moraes Geraldo Magela/Agência Senado - 13/08/2025

Presidida pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13), um requerimento, de autoria da senadora, para que a parlamentar faça uma diligência na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido em prisão domiciliar, e verifique as condições da detenção.

A ideia de Damares é verificar especialmente a preservação da integridade física e psicológica de Bolsonaro, que está preso em casa desde 4 de agosto.

Além disso, a senadora quer averiguar a “regularidade e proporcionalidade das medidas restritivas impostas” a Bolsonaro, para conferir se estão em “consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito”.

No entanto, a diligência ainda precisa de autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, portanto, ainda não há uma data para a realização da visita.

O ex-presidente está recebendo visitas mediante autorização do ministro. Até o momento, aliados políticos, familiares e médicos já foram autorizados a visitar Bolsonaro.

Prisão domiciliar

O ex-presidente é réu em um processo sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Contudo, a determinação da prisão ocorreu em um inquérito sobre obstrução de Justiça, ao qual o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos de Bolsonaro, é o principal investigado.

Eduardo é investigado por articular sanções nos EUA contra o Brasil e ministros do STF para prejudicar o andamento do processo de golpe no Brasil. Já Bolsonaro estaria financiando o filho e endossando a ação do parlamentar por meio de publicações nas redes sociais.

Antes, no mesmo inquérito, Bolsonaro usava tornozeleira eletrônica, precisava cumprir toque de recolher e estava proibido de usar as redes sociais.

Contudo, em 3 de agosto, em manifestações ao redor do Brasil contra o STF e pelo impeachment de Moraes, Bolsonaro apareceu por meio de ligações, feitas por aliados, e falou com apoiadores.

Por isso, o ministro determinou a prisão domiciliar. Na decisão, Moraes cita que Bolsonaro usou redes sociais de aliados, de seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

O ministro classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

