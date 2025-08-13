Valdemar Costa Neto pede autorização ao STF para visitar Jair Bolsonaro Presidente do PL solicita a Moraes que reconsidere decisão sobre pedidos de visita passarem pela defesa do ex-presidente Brasília|Da Agência Brasil 12/08/2025 - 22h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h08 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Valdemar Costa Neto solicita ao STF autorização para visitar Jair Bolsonaro.

Ministro Alexandre de Moraes determina que visitas só podem ser solicitadas pela defesa do ex-presidente.

Pedido de visita de Valdemar foi negado por não seguir as novas regras estabelecidas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e visitas estão restritas ao seu domicílio em Brasília. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo líder do PL, o interesse de Bolsonaro em recebê-lo já foi demonstrado em petições anteriores Marcello Casal JrAgência Brasil

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediu nesta terça-feira (12) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsidere a decisão na qual foi determinado que os pedidos de aliados para visitar Jair Bolsonaro devem ter a anuência da defesa do ex-presidente.

Presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar disse que teve o pedido de visita negado pelo ministro por ter feito a solicitação diretamente ao Supremo.

Segundo o político, o interesse do ex-presidente em recebê-lo já foi demonstrado em petições anteriores.

“Renovando o pedido de peça 1.600 - requer, respeitosamente, que Vossa Excelência autorize a visita do peticionante, que se compromete, desde logo, a observar todas as condições e determinações fixadas”, diz Valdemar Costa Neto.

‌



Mais cedo, Moraes determinou que os pedidos de visita devem ser feitos pela defesa do ex-presidente e não de forma avulsa, protocolados por aliados.

Com a decisão do ministro, os aliados que ainda não tinham sido autorizados a visitar o ex-presidente tiveram as solicitações individuais negadas. Também estão nessa situação o senador Carlos Portinho (PL-RJ) e o deputado federal Nicoletti (União-RR).

‌



A partir de agora, os pedidos deverão ser realizados novamente por meio da defesa de Bolsonaro.

No dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas à casa de Bolsonaro, em um condomínio em Brasília.

‌



As medidas foram decretadas após o ministro entender que Bolsonaro usou as redes sociais de seus filhos e, assim, burlou medidas cautelares.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Qual foi o pedido feito por Valdemar Costa Neto ao STF?

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que reconsidere a decisão que exige que os pedidos de visita a Jair Bolsonaro sejam autorizados pela defesa do ex-presidente.

Por que o pedido de visita de Valdemar foi negado?

O pedido de visita de Valdemar Costa Neto foi negado porque ele fez a solicitação diretamente ao Supremo Tribunal Federal, sem passar pela defesa de Bolsonaro, conforme a decisão do ministro Moraes.

O que Valdemar afirmou sobre o interesse de Bolsonaro em recebê-lo?

Valdemar Costa Neto afirmou que o interesse de Jair Bolsonaro em recebê-lo já foi demonstrado em petições anteriores.

Quais são as novas regras para os pedidos de visita a Bolsonaro?

A partir da decisão de Moraes, todos os pedidos de visita a Jair Bolsonaro devem ser feitos pela defesa do ex-presidente, e não de forma avulsa por aliados.

Quais aliados de Bolsonaro foram afetados pela decisão de Moraes?

Aliados que ainda não tinham sido autorizados a visitar Bolsonaro, como o senador Carlos Portinho (PL-RJ) e o deputado federal Nicoletti (União-RR), tiveram suas solicitações individuais negadas devido à nova regra.

Qual foi a razão para a prisão domiciliar de Bolsonaro decretada por Moraes?

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi decretada por Moraes após o ministro entender que o ex-presidente usou as redes sociais de seus filhos para burlar medidas cautelares.

