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A PIOR FINAL DA HISTÓRIA? Espanha campeã e VARgentina

Deu Liga faz o balanço completo da Copa de 2026 e projeta o futuro do futebol

Deu Liga Podcast|Do R7

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Espanha campeã, polêmicas de arbitragem, despedida de Messi e a ascensão de Lamine Yamal. O Deu Liga faz o balanço completo da Copa de 2026 e projeta o futuro do futebol.

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