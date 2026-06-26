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Vini Jr. brilha e Brasil convence | Análise da 2ª rodada da Copa

Rafael Cadengue e Victor Parrini debatem os principais acontecimentos; Vinicius Jr. em grande fase e o mata-mata chegando

Deu Liga Podcast|Do R7

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Brasil classificado, Vinicius Jr. em grande fase e o mata-mata chegando. Neste episódio, Rafael Cadengue e Victor Parrini debatem os principais acontecimentos da segunda rodada da Copa do Mundo 2026.

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