O que derrubou o Brasil? A análise da eliminação na Copa Veja os destaques das oitavas e quem realmente chega forte para conquistar o Mundial

Deu Liga Podcast|Do R7 07/07/2026 - 13h03 (Atualizado em 07/07/2026 - 13h03 ) X (Twitter)

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