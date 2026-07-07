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O que derrubou o Brasil? A análise da eliminação na Copa

Veja os destaques das oitavas e quem realmente chega forte para conquistar o Mundial

Deu Liga Podcast|Do R7

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Manoel de Oliveira recebe Danilo Queiroz para analisar o que derrubou a Seleção, os destaques das oitavas e quem realmente chega forte para conquistar o Mundial.

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